Weston McKennie è uno dei lungodegenti della rosa juventina. Il centrocampista statunitense, infatti, non sarà a disposizione di Allegri per il resto della stagione. In fase di recupero e riabilitazione, McKennie si è recato negli USA e, da qui, ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae ancora in stampelle e con la didascalia: "È sempre un buon momento per sorridere".