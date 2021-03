1









Eliminata negli ottavi di Champions per la seconda stagione consecutiva, la Juventus può riscattarsi in Italia. Così la pensano gli esperti di Stanleybet.it, secondo i quali il doblete bianconero, ossia l’accoppiata scudetto-coppa nazionale, vale 13 volte la posta giocata. Tradotto, si tratta di una missione ardua, ma non impossibile. La formazione di Pirlo, infatti, è ancora in corsa per lo scudetto – nonostante i 10 punti di ritardo dall’Inter pur con una partita in meno – ed è attesa dalla finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Centrare la doppietta, renderebbe la prima stagione di Pirlo meno amara. Un’impresa che, ai bianconeri, è già riuscita 6 volte: dalla prima, nel 1960, agli ultimi anni con il filotto di successi consecutivi tra il 2015 e il 2018. Adesso un’altra occasione che Cristiano Ronaldo e compagni vogliono cogliere per non chiudere la stagione – Supercoppa Italiana esclusa – a quota zero titoli.