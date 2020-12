Dal sito Juventus.com (report dell'allenamento)

All'indomani della gara contro l'Atalanta, testa al prossimo impegno di campionato: oggi è già antivigilia di Parma-Juventus, in programma sabato 19 dicembre alle 20:45.



I bianconeri hanno lavorato questa mattina al JTC agli ordini di Mister Andrea Pirlo con sguardo sulla sfida del Tardini. Scarico per chi è sceso in campo ieri nell'1-1 contro i bergamaschi, esercitazioni sul possesso palla e partitella per il resto del gruppo.



Domani, vigilia del penultimo match del 2020, allenamento in programma al pomeriggio.