Come racconta Gazzetta,è l’ultimo dei Mohicani, l’unico reduce in rosa ad aver iniziato la serie dei 9 scudetti di fila. In pochi mesi la Juventus ha perso Chiellini in campo e poi Agnelli e Nedved in società, tutti uomini che avevano contribuito a costruire il ciclo magico. Non resta che Leo come simbolo della continuità. John Elkann ha parlato di un «futuro straordinario» e il difensore, che ha vissuto l’era più fulgida della Signora ma ha assaggiato anche l’amarezza dei fischi, delle contestazioni e dei settimi posti, vuole farne parte. La fascia, che è sempre stato il suo sogno, è un orgoglio ma comporta anche impegno e oneri. Vuole onorarla al meglio e soprattutto non ci tiene a essere l’unico della BBC a non vincere nulla da capitano (come è successo invece a Buffon e Chiellini).