Un altro colpo in canna? Dopo l'arrivo di Moisea Torino - oggi sarà in città, domani le visite mediche -, i bianconeri non vogliono fermarsi qui. Proveranno a fare ancora un colpo, un colpo importante. Questo perché Kean è un CTP, ossia un giocatore cresciuto nel vivaio: inserirlo nella lista Champions e Serie A vuol dire avere spazio ancora per un nome. E quel nome la Juve vuole giocarselo tra attacco e centrocampo (se dovesse andare via uno tra Ramsey e McKennie).Il sogno resta sempre Mauro, nonostante i primi tentennamenti del giocatore nella giornata di ieri. E' lui, il preferito di Allegri, che avrebbe voluto Vlahovic ma che si accontenterebbe ben volentieri dell'argentino. Tutto dipende dalla situazione di Mbappé, dalla possibilità che vada concretamente al Real Madrid. Se dovesse concretizzarsi il trasferimento, a quel punto Icardi potrebbe restare a Parigi. In alternativa, il Psg valuta l'addio di Mauro. Sullo sfondo resta, ma il Sassuolo chiede oltre 30 milioni di euro.