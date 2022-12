Il 28 novembre un vero e proprio terremoto societario ha scosso nelle sue fondamenta la. I fatti sono ormai noti a tutti e le conseguenze sono tutte in divenire.Sui giornali, in questi giorni, prende sempre più spazio l'ipotesi che la proprietà della Juventus, la famigliaattraverso la Holding Exor, possa cedere il passo ad un nuovo soggetto investitore. Questo proprio a pochi giorni dal 2023, centenario dell'ingresso della famiglia Agnelli nella storia della Juventus. Secondo voi vendere il club bianconero sarebbe la mossa giusta o no?