Lasta vivendo un, in cui gli errori si accumulano e si ripetono con preoccupante frequenza. Questi errori sono amplificati dalla storia e dalla reputazione del club, noto per la sua attenzione e ferocia sul campo. Questi problemi non possono essere attribuiti a singoli giocatori, ma rivelano difficoltà più profonde nella costruzione della squadra. I difetti difensivi di, le distrazioni die le prestazioni altalenanti disono solo la punta dell'iceberg. La vera debolezza si trova nel centrocampo, il cuore del gioco. Attualmente, il centrocampo della Juventus è lontano dall'essere perfetto, il che giustifica la decisione di Allegri di escludere i suoi giocatori dalla corsa per il titolo.Il problema principale è che la linea mediana dei bianconeri manca di spessore atletico e tecnico.è un giocatore chiave, ma non può portare da solo la squadra al vertice.è un giocatore versatile ma non ha le caratteristiche di un regista o di un mediano difensivo. I giovanihanno potenziale, ma hanno bisogno di un leader esperto al loro fianco per crescere. Laha cercato di fare cassa in estate, ma le vendite non sono state sufficienti per finanziare un grande colpo di mercato. Quindi, c'è bisogno di un giocatore che possa alzare il livello complessivo del centrocampo, sia come playmaker che come interno di struttura fisica e tecnica.sarebbe stato un sogno, ma i limiti di bilancio lo rendono inarrivabile. Quindi, ladeve cercare giovani talenti sul mercato e trasformarli in futuri campioni. Due nomi interessanti sono Manudel Borussia Monchengladbach e Kephrendel Nizza. Entrambi hanno un grande potenziale di crescita e potrebbero rafforzare il centrocampo della Juventus. Tuttavia, questi acquisti richiedono investimenti significativi, il che potrebbe comportare la necessità di una cessione di un giocatore di spicco. La Juventus deve essere pronta a prendere decisioni importanti per garantire un futuro migliore per il club, anche considerando possibili aumenti di capitale da parte dell'azionista di maggioranza. La sfida per rafforzare il centrocampo della Juventus è cruciale per il successo futuro del club.