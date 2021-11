Primo trofeo stagionale per Maurizio Sarri: la sua filosofia di gioco, il “sarrismo”, si aggiudica l’ambitissimo ingresso tra i nostri neologismi.



La redazione ha registrato il lemma in un articolo de «la Repubblica» del 6 settembre. Saranno contenti su @Sarrismofficial! pic.twitter.com/4J44GppxO7 — Treccani (@Treccani) September 13, 2018

L'espressione "corto muso" nasce nel mondo dell'ippica ma è grazie a Massimiliano Allegri, allenatore della @juventusfc, che è diventata un modo di dire da un paio d'anni. Per approfondire storia e significato della locuzione, un clic qui: https://t.co/0KCBqwbC93 pic.twitter.com/urKGzXGIQt — Treccani (@Treccani) November 13, 2021

L'Italia si gioca l'accesso al Mondiale 2022 contro l'Irlanda del Nord, ma c'è già chi pensa alla prossima partita di campionato.incrociano le dita per non perdere altre pedine impegnate con le rispettive nazionali, nel frattempo studiano le strategie per portare a casa l'intera posta: alla ripresa c'è Lazio-Juve, due squadre separate da tre punti, ma uniti dalla toscanità dei loro allenatori. Accomunati, per giunta, anche dallaIll'account Twitter dell'Enciclopedia Treccani inseriva la parolatra i neologismi. Il significato? "La concezione del gioco del calcio propugnata dall’allenatore Maurizio Sarri, fondata sulla velocità e la propensione offensiva". All'epoca, il tecnico era al. L'anno dopo, fresco del successo in Europa League, si sarebbe seduto sulla panchina della Juventus.Ilè ancora l'account Twitter dellaad annunciare l'ingresso di un nuovo neologismo. Questa volta è ildi Allegri: "​Nelle gare ippiche su pista, minimo distacco, corrispondente al muso del cavallo, con cui si può battere il concorrente che segue | In altri sport, come nel calcio, vittoria ottenuta col minimo distacco necessario". Questa la definizione dell'enciclopedia.- Questi due neologismi identificano le filosofie dei rispettivi creatori.. Da una parte il calcio per divertire, spettacolare, molto verticale e votato all'attacco il più velocemente possibile. Dall'altra c'è la consapevolezza dell'importanza del risultato, anche a costo di difendere a oltranza il gol di vantaggio. Senza la vergogna della ripartenza. Il dibattito si può spostare su quale sia il metodo migliore per vincere:ha vinto uno scudetto alla Juve, ma anche un'Europa League col Chelsea. Ed è il trionfo fuori dall'Italia che manca ad, che di campionati ne ha vinti 6 (uno col Milan, 5 in bianconero). Oggi parlare di scudetto è pretenzioso per entrambi, ma la sfida resta affascinante.