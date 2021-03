2









Dopo il riscatto di Weston McKennie, ufficializzato oggi, la Juve adesso ha altri due colpi da 'confermare': si tratta di Federico Chiesa e Alvaro Morata. Il futuro sembra deciso, soprattutto sull'ex esterno della Fiorentina i bianconeri non hanno dubbi: il riscatto dalla Viola è di fatto obbligatorio, nel 2022 la titolarità del cartellino di Chiesa sarà tutto della Juventus. Non è certezza quello di Morata, ma la direzione sembra comunque quella.



RISCATTO CHIESA - In realtà, per Chiesa l'obbligo scatterebbe al raggiungimento del 60% delle presenze totali (con il giocatore in campo per almeno 30 minuti) oppure al raggiungimento di 10 gol e 10 assist. A queste cifre vanno aggiunti ulteriori 10 milioni di bonus oltre ai 40 (più dieci) che la Juventus dovrà naturalmente sborsare. Dunque, qui non ci sono dubbi: il matrimonio tra la Juventus e Chiesa è destinato a proseguire.



SU MORATA - Resta meno certo il percorso di Alvaro Morata. La Juventus dovrebbe - previo pagamento di ulteriori dieci milioni - rinnovare il prestito annuale del centravanti spagnolo. Per riscattarlo già quest'estate, dovrebbe infatti pagare subito 45 milioni. Stando a quanto filtra, potrebbe posticipare la decisione e continuare con le "maxi rate", riscattando il giocatore nell'estate 2022.