Come racconta La Gazzetta dello Sport, dopo il record, la finale? L’ultima che giocherebbe con la casacca bianconera. Paulo Dybala venerdì ha segnato il gol numero 115 della sua storia juventina, raggiungendo Roberto Baggio al nono posto nella classifica dei marcatori all time della Juventus. Ha giocato titolare in coppia con Vlahovic, mentre Morata ha riposato, e questo pareva un indizio di una probabile panchina mercoledì contro l’Inter. Invece le quotazioni della Joya sono in risalita e la prestazione di Marassi potrebbe aver convinto il tecnico a non sacrificare il suo giocatore più talentuoso in nome dell’equilibrio.