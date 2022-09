Per capire lo stato d’animo di tifosi, addetti ai lavori e società, basta considerare come sia stata presa la sconfitta della Juventus contro il Psg.. Questo fa capire lo stato di disagio che ha investito la squadra dal primo giorno di calcio giocato.D’altra parte non poteva essere altrimenti. In continuazione, dopo ogni mediocre o pessima partita, non si sentiva forse ripetere: “Pensa un po’ se all’Inter mancassero questi o al Milan o al Napoli!” Il risveglio dai sogni estivi , è stato segnato dai traumi di(dentro e fuori dal campo) e dall’uscita dinon impressiona più di tanto,sembra quasi al capolinea,non cambia il centrocampo. Per di più piove sul bagnato perchénon pare così convincente come si sperava. Ma il calcio riserva sorprese:era stato il peggiore a Firenze e si è rivelato il migliore a Parigi, anche se poi, da un mese a questa parte, alla fine si fa affidamento sul portiere e soprattutto sul domani.. Quando avremo recuperato, allora saremo competitivi. Questo ha detto Allegri, a significare che per ora si devono, soprattutto, limitare i danni.Offuscati dalle delusioni più recenti (Di Maria e soprattutto Pogba). Abituati o quasi, a farne a meno, non realizziamo che questo è il giocatore capace di fare uscire la squadra da una malinconica prevedibilità e da una snervante lentezza.Si rincorrono le previsioni sui tempi di recupero del Polpo e del Fideo, ma si tace su quelli del rientro più importante.Non per scaramanzia, bensì per comprensibile timore.