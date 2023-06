Una settimana positiva per la Juventus in Borsa. Il titolo del club bianconero, infatti, ha chiuso anche la seduta di ieri in crescita, di oltre il 3% rispetto al giorno precedente e ha fissato la propria quota a 0,3260 euro per azione. In sette giorni, rispetto quindi a venerdì 26 giugno, il titolo della Juventus ha guadagnato il 10,96%, con la capitalizzazione di mercato che è così cresciuta da 742 milioni di euro fino a quota 823 milioni di euro circa, guadagnando dunque intorno agli 80 milioni di euro. Lo riporta Calcio&Finanza.