E così, in quella che si è rivelata essere una giornata storica per la, i tifosi bianconeri sembrano aver trovato un nuovo "idolo". Si tratta di Francesco, il manager 44enne che lo scorso gennaio è stato promosso nel ruolo didel club dopo la stangata della Corte Federale che, infliggendo alla squadra 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, ha accelerato la transizione dalla vecchia alla nuova dirigenza. Scelto come responsabile dell'area sportiva, in affiancamento a Maurizioe Giovanni, negli ultimi mesi Calvo ha fatto le veci della società in pressochè tutte le occasioni ufficiali, presentandosi anche di fronte alle telecamere prima delle partite della squadra per affrontare i principali temi all'ordine del giorno.Lo ha fatto, giusto per non andare troppo lontano, anche domenica prima del match contro il, con dichiarazioni che hanno lasciato pochi dubbi in merito alla strategia scelta dal club per chiudere una volta per tutte le vicende giudiziarie in atto: rinunciare a ogni tipo di ricorso sul -10 dovuto alle plusvalenze e arrivare a un accordo per ilcon lasul secondo filone, quello relativo a manovre stipendi, partnership e rapporti con gli agenti. Un piano che ha trovato conferma e attuazione con l'udienza odierna, al termine della quale è stato accettato ufficialmente il patteggiamento con un'da oltre 700.000 euro alla società, senza ulteriori penalizzazioni a danno della squadra.