Dopo la sconfitta contro ilci sono stati malumori, visi lunghi, la contestazione del settore ospiti e i calciatori a prendersi i fischi. Tra gli strascichi, però, un dubbio che è serpeggiato, una voce sempre più insistente, soprattutto tra i tifosi: “”. E da lì, l’ipotesi diContro il Bologna, il messaggio è arrivato chiaro e tondo.. Anzi, la squadra ha dimostrato di credere nel lavoro del suo allenatore e il match di ieri sera allo Stadium lo dimostra. I tanti, troppi, passaggi a vuoto di questa stagione hanno svariate cause: errori di Allegri, infortuni, prestazioni insufficienti dei singoli. Ma no,. Si sono visti momenti di confusione, difficoltà nel far girare fluidamente il pallone e poca pulizia tecnica in alcune fasi. Quello che é sembrato diametralmente opposto è l’atteggiamento. Una Juventus convinta, rabbiosa nell’andare a contendere palla, capace di alzare il baricentro così come il pressing. In fiducia. Come poche volte si è visto nell’ultima gestione Allegri. Da sottolineare, poi, la capacità della squadra di trasformare in energia positiva i mugugni dello Stadium, la voglia di rispondere ai fischi, ai cori, all’accenno di contestazione.Una forza interiore che questo gruppo non sembrava poter avere. “Abbiamo perso la voglia di fare la corsa in più per il compagno”, l’analisi lucida e sincera di Rabiot nel pre partita. Una fotografia, che poi diventa uno slideshow con le immagini del match, che raccontano una crescita in questo senso. Adesso, però, l’obiettivo è un altro.