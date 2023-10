Manuel Locatelli ha vissuto una delle serate più belle della sua carriera calcistica; un gol decisivo, che mancava da tempo, contro la sua ex squadra. Il centrocampista rappresenta il presente e il futuro della Juve come testimonia il fatto che è pronto il prolungamento del contratto, di una o due stagioni, con un ingaggio che salirà sopra i 3 milioni, come riferisce calciomercato.com.