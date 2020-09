Ieri il danno, oggi la (possibile) beffa. Le stradi di Juventus e Barcellona si incrociano ancora: dopo aver vinto il testa a testa con gli spagnoli per Matthijs de Ligt un anno fa mandando il club catalano su tutte le furie, ora i bianconeri provano a portare a Torino anche Luis Suarez. Gratis. L'attaccante infatti sta trattando la buonuscita con il club spagnolo per poi accordarsi sulla risoluzione del contratto e liberarsi a parametro zero. La Juve aspetta nuovi sviluppi e intanto ha preso contatti con l'avvocato di Suarez. Un Pistolero in bianconero, Paratici ci prova.