Conti e strategie. In estrema sintesi, quello di cui si è discusso nella giornata di ieri, quando si è svolto il Consiglio d’Amministrazione della Juventus. La data cerchiata in rosso in tutti i calendari presenti negli uffici della Continassa, la data più volte indicata come spartiacque, in qualche modo decisiva, per quel che riguarda la questione rinnovi di contratto. Cuadrado, Bernardeschi, De Sciglio, Perin, situazioni a sé stanti, che richiederanno trattative diverse, da affrontare singolarmente, con gli agenti. La questione più calda, chiaramente, è quella legata al futuro di Dybala. L’accordo trovato tra le parti, le bordate di Arrivabene, la mancata esultanza, l’infortunio, l’offerta strutturata al ribasso rispetto a quanto concordato in precedenza. Sono diversi i passaggi che, negli ultimi mesi, hanno infiammato la questione, che ha assunto sempre più i tratti della telenovela. Telenovela che dovrebbe avviarsi al suo capitolo finale. Nei prossimi giorni, infatti, l’agente della Joya, Jorge Antun, è atteso a Torino, per porre la parola fine a tutto questo, in un senso o nell’altro. Se l’agente è atteso a Torino, Dybala, invece, ha passato la giornata di ieri a Milano, per partecipare ad alcuni eventi legati alla Fashion Week. Fermato e fotografato da alcuni fan, una foto è diventata virale sui social e ritrae il numero 10 della Juventus vestito di nerazzurro. Tanto è bastato per infiammare i tifosi e, chissà, strappare un mezzo sorriso a Beppe Marotta.