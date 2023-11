Prima il, poi le. Saranno ben sedici i giocatori che domani ladovrà salutare per poi rivedere alla fine della sosta, quando il calendario la metterà di fronte al derby d'Italia contro l'. A quelli già sicuri di una convocazione si è aggiunto ieri Andrea, alla prima chiamata in azzurro, che completa il maxi gruppo di coloro che lasceranno la Continassa per ritrovare le squadre dei rispettivi Paesi. La buona notizia, per Massimiliano, è che in questo caso saranno solo due i bianconeri alle prese con viaggi lunghi, che li riporteranno alla base solo all'ultimo minuto: si tratta comunque di due pedine fondamentali, ovvero Gleisone Weston, titolari fissi nella Juve di oggi e destinati a indossare una maglia da titolare anche questa sera.- Un pizzico di preoccupazione c'è, dunque, ma non se la passano molto diversamente alla Pinetina. Anche Simone, infatti, dovrà dire "arrivederci" a sedici giocatori, con il capitano Lautaroche, in particolare, rientrerà dal Sudamerica solo giovedì dopo aver giocato l'ultima sfida nella notte tra martedì e mercoledì, contro il Brasile, per poi svolgere il primo vero allenamento in gruppo non prima di venerdì. Il big match all'Allianz Stadium è in programma domenica sera, cosa che richiederà a tutti di fare gli straordinari. Per il derby d'Italia, però, questo e altro.