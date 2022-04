L'1-1 maturato all'Allianz Stadium contro il Bologna non è andato giù a molti tifosi della Juve, decisamente amareggiati per una serata che avrebbe anche potuto concludersi con una clamorosa debacle, se Dusan Vlahovic non fosse riuscito a mettere una pezza con il suo gol sul finale. E a finire sul banco degli imputati, ancora una volta, è soprattutto Massimiliano Allegri, tanto che sui social è subito tornato in tendenza l'hashtag #AllegriOut.

Sfoglia la nostra gallery per leggere una carrellata di commenti dei tifosi nel post partita: