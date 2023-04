Il 19 aprile è arrivato. Ed è durato fino al 20. In ogni caso la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni ha riportato la Juve al punto di partenza in classifica, con la restituzione dei 15 punti in attesa del nuovo giudizio della Corte d'Appello Federale. Ma anche del secondo filone di giustizia sportiva. E delle mosse della Uefa, sempre alla finestra con fare via via più minaccioso. Pur non avendo quindi certezze di poter partecipare alla prossima Champions, il tempo di rompere gli indugi per programmare è arrivato, partendo dalla solidità virtuale dei risultati del campo. Prima di tutto sul fronte dei rinnovi di contratto, allo stato attuale la Juve proverà a giocarsi le sue chances specialmente su quei tavoli dove la partecipazione alla Champions rappresenterà un fattore fondamentale, trattative che non possono attendere altro tempo per entrare nel vivo. Sapendo che questa stagione ha lasciato il segno sotto ogni punto di vista. Con quattro titolare in scadenza di contratto, ognuno con una storia e una trattativa diversa. Da Angel Di Maria e Adrien Rabiot in poi.Scopri tutto in gallery