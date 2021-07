Quando si pianta un seme, bisogna avere la pazienza di lavorare e aspettare, prima di poterne vedere i frutti. Nel pieno del ciclo vincente, durato 9 anni, laha fatto questo. Mentre i grandi campioni si prendevano la scena,. Tanti gli investimenti per portare in Piemonte giovani di talento di tutto il mondo, la creazione della squadra Under 23, i diversi esordi della passata stagione. Ora, tra le fronde fitte, l’albero inizia a far vedere i suoi frutti più pregiati. Usciamo dalle metafore:FUTURO –. Due gioiellini di casa Juventus, ancora grezzi, come è normale che sia, ma che potrebbero trovarei, allenatore che sui giovani punta e lavora tanto. Sarà molto difficile vederli presenziare in prima squadra all’inizio del campionato. Giocare in un campionato complicato come la Serie A non è cosa che si improvvisa e c’è bisogno di preparazione., però, permetterebbe loro di allenarsi sotto la guida del tecnico livornese, al fianco di campioni a cui rubare i segreti del mestiere, dimostrare di avere margini di crescita e la voglia di colmarli. Un posto al sole, un’occasione per dimostrarsi all’altezza, che si stanno meritando sul campo.