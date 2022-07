Mancano poco più di 20 giorni all'inizio del campionato e quello che stanno provando i tifosi juventini in questo periodo storico è paragonabile solamente al giorno in cui Cristiano Ronaldo era sbarcato nel quartier generale della Continassa, restando in tema mercato naturalmente. Gli arrivi di Pogba, Bremer e Di Maria infatti, hanno letteralemente ridato vita ad una tifoseria che, come la squadra, aveva perso la propria identità nelle ultime due stagioni, ma che adesso invece, sognano già di tornare a conquistare vette e trofei. Per completare alla perfezione però questo organico, serviranno ancora altri innesti, ma prima bisogna vendere, sia per fare cassa che per liberare spazio.- Qui non bisogna neanche pensarci troppo, perchè i nomi dei sacrificabili sono diversi. Da Arthur a Rabiot, fino a ad Alex Sandro e Pellegrini, senza dimenticare Aaron Ramsey. C'è il gallese infatti in cima alla lista dei partenti e già da qualche settimana, le parti sarebbero al lavoro per trovare un accordo. Stando a quanto riportato anche da Sky Sport infatti, i bianconeri vogliono ottenere la rescissione contrattuale del giocatore, senza rispettare dunque il termine di scadenza fissato al 2023. Ora bisogna solo raggiungere l'intesa con l'ex centrocampista dell'Arsenal e la sensazione è che si possa arrivare ad una fumata bianca a stretto giro di posta.