Cambiamenti in vista dalle parti della. E non solo tra le fila della squadra. Per la prossima stagione, diverse novità sono attese anche sul fronte dello, finito nel mirino negli ultimi mesi dopo l'importante striscia di infortuni che ha colpito la rosa di Massimiliano, con stop più o meno lunghi a condizionare in maniera evidente il percorso di una formazione già di per sè in cerca di un assetto e di un equilibrio stabili. A parlare dell'urgente necessità di nuovi innesti - e in generale di cambiamenti - all'interno dell'equipe deputata alla prevenzione e al recupero dei problemi fisici dei giocatori era già stato questa mattina Tuttosport ( QUI l'articolo ), mentre ora a entrare nel merito sono i colleghi di Calciomercato.com.Il tema, stando a quest'ultima ricostruzione, è già stato debitamente affrontato alla, dove innanzitutto sembra chiara l'intenzione di intervenire al di fuori della ristretta cerchia dello staff tecnico: qui, infatti, dovrebbe essere confermata la fiducia al preparatore atletico Simone, praticamente da sempre al fianco di Massimiliano Allegri, che lo aveva già "difeso" nella sua prima esperienza in bianconero quando si erano sollevati problemi e interrogativi simili a quelli attuali. Piuttosto, i cambiamenti dovrebbero interessare l'area medica vera e propria - e dunque i responsabili della gestione e del recupero degli infortunati - con l'addio sempre più probabile di Nikose la promozione interna di Marcoa supporto della prima squadra. Sempre secondo i colleghi di CM, non sembra ancora in discussione, invece, la figura di Lucaquale responsabile sanitario, ma non è escluso che ai primi cambiamenti possano seguirne altri a cascata. Che comunque - questo sembra certo - non riguarderanno lo staff tecnico di Max.