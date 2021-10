Da quando, fortemente, Juanvolle tornare alla, mentre si trovava aldopo la fine del prestito. È in quel momento esatto, che si sono costruite le basi affinché l’esterno potesse diventare un leader della squadra, una bandiera del club. Le basi, perché poi tutto il resto è arrivato dopo ed è fatto di prestazioni convincenti, gol, assist, un’affidabilità che trova pochi eguali, così come la continuità avuta, nonostante i cambi sulla panchina bianconera.RINNOVO – Dopo quello di– per cui, ormai, si aspetta l’annuncio – il prossimo rinnovo pesante di casasarà quello di Juan. Secondo quello che riporta il Corriere dello Sport: “Dopo Dybala, sarà lui a rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022. La trattativa è ormai in direzione del traguardo: prolungamento di un anno, fino al 2023. Con eventuale opzione per un biennio, ma questo aspetto si vedrà. E’ probabile, in ogni caso, che la firma arrivi già entro fine ottobre e, visto che nel 2023 Juan avrà 35 anni, sarà in pratica un rinnovo “a vita”. Cuadrado e la Signora insieme per sempre, su questo non ci sono più dubbi.”