Il ritorno di Massimilianosulla panchina dellaè stato accolto con grande entusiasmo. Nei primi giorni di ritiro precampionato, il suo nome è stato uno dei più acclamati dai tifosi. Grande speranza e fiducia, nei suoi confronti. Il tecnico livornese era visto come l'uomo giusto per tirare fuori ladalle sabbie mobili in cui è finita la passata stagione. Dopo due giornate – 1 punto guadagnato traed– però, Allegri è già il più chiacchierato dall’ambiente bianconero. C’è chi lo difende, distribuendo colpe da altre parti e riponendo ancora fiducia in lui. C’è anche, però, chi lo attacca e chi crede che non possa essere lui l’uomo giusto per far rinascere la Juventus.