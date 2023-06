La conferma arriva da Sky Sport: dopo il biennio da ds al, Claudioè pronto a tornare allaper ricoprire un nuovo incarico, ovvero quello di direttore sportivo della. La firma dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, con il fratello dell'ex capitano Giorgio che si occuperà anche dei prestiti del club, a livello generale.- La carriera da dirigente di Claudio è iniziata proprio in bianconero, in un primo momento nel settore giovanile e poi nello staff di Fabio. In due anni in Toscana con il Pisa ha prima sfiorato la promozione in Serie A, perdendo la finale dei playoff ai supplementari contro il Monza, e poi ha perso la qualificazione agli spareggi promozione all'ultima giornata. Ora la sua prima scelta alla Juve sarà nel segno della continuità: la conferma di mister Massimosulla panchina della Seconda Squadra, che ha terminato l'ultima stagione al 13° posto in classifica.