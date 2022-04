Dopo Alex Del Piero, un altro grande ex Juve potrebbe raggiungere presto i bianconeri all'Allianz Stadium. Si tratta di Zinedine Zidane, che secondo Ivan Zazzaroni de Il Corriere dello Sport potrebbe essere invitato dal presidente Andrea Agnelli per la partita casalinga contro il Venezia del prossimo 1 maggio. E se per Pinturicchio è stato "delirio" a Torino, c'è da scommettere che anche al francese sarà riservata un'accoglienza decisamente calorosa...