Dopo aver strappato al Barcellona Matthijs de Ligt portando a Torino uno dei migliori difensori in circolazione, la Juventus prova a ripescare in casa Ajax: i bianconeri hanno messo nel mirino il centrocampista Ryan Grabenberch, sul quale c'è anche il Milan. Concorrenza italiana ma non solo per i bianconeri, perché secondo quanto riporta Ok Diario il giocatore olandese piace anche al Real Madrid. La Juve ci pensa ma la concorrenza è alta, c'è il rischio che per Gravenberch si possa aprire un'asta.