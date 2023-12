Tra poche ore lascenderà di nuovo in campo, nell'insidiosa trasferta di Monza valida per la 14° giornata del campionato di Serie A. I bianconeri devono cercare di non ripetere i risultati della passata stagione, che hanno portato a collezionare la bellezza di 0 punti nelle due sfide contro il club brianzolo, ma la sensazione è che ora qualcosa sembra essere cambiato. Juve che potrà contare anche sul rientro in rosa del brasiliano Danilo, il quale è stato lontano dai campi per più di un mese, ma ora è pronto a dare nuovamente il suo grande contributo.- Quello dell'ex City però non è stato l'unico infortunio registrato dall'infermeria del J Medical, perche anche lo statunitenseè ancorache lo tormenta da un mese e mezzo ormai. L'ex Lille non è ancora riuscito ad incidere con la maglia bianconera, tanto da aver trovato uno scarso minutaggio fino a questo momento, complici anche gli infortuni subiti in questo avvio di stagione.- La luce però sembra iniziare a filtrare, perchè le sue condizioni fisiche appaiono essere quasie l'obiettivo è quello di far parte della lista dei convocati per il prossimo big match contro il, in programma il 7 dicembre allo Stadium. L'ultima spiaggia è quella di riaverlo per la trasferta di Genova.