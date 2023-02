Non solo, è pronto un altro rinnovo in casa Juventus. Si tratta di Manuel, che presto diventerà ufficialmente un giocatore bianconero. O meglio: lo sarà a tutti gli effetti, una volta scattato l'obbligo di riscatto (le condizioni ci sono già). Questioni formali, per dirla alla Galliani. Che proprio Locatelli aveva incrociato da ragazzo ai tempi del. Da uomo, invece, si è preso laQuello di Danilo, ecco, ha sbloccato definitivamente la questione rinnovi. Locatelli sarà il secondo, per tutti gli altri ci sarà da valutare, trattare, capire. Sesembra davvero lontano dal rimanere nella prossima stagione, occhio a quanto accadrà con, in questo momento elemento centrale della formazione di Allegri. Paredes si allontana sempre più dal riscatto col Psg, mentre per Rabiot potrebbe esserci un nuovo incontro nelle prossime settimane. A rivelarlo è stato proprio il giocatore francese, in gol con la Fiorentina: "Vedremo". E si vedrà quanto prima.