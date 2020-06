La partita va oltre i novanta minuti. E il recupero non è una questione di tempo, bensì d'orgoglio: quello della, in questo momento, è stato sotterrato dalla decisione della FIGC. Il massimo campionato di calcio femminile non riprenderà:Nonostante fossero praticamente a un passo.La delusione è tanta, in parte esula anche dalla decisione della Federazione (comunque nell'aria). Le stesse calciatrici, in giornata, avevano emanato un comunicato unico, sostenendo la necessità di rivedere l'intero sistema: lo stop ha fatto emergere tutte le fragilità di chi ancora sperava di aggrapparsi all'entusiasmo post Mondiale. SDalla Juve al Tavagnacco - retrocesso praticamente d'ufficio - il grido d'allarme è stato unanime: il passo in avanti auspicato non c'è stato. Non più.La Juve non risponderà. Braghin, tre settimane fa, ha lasciato la sua parte di testamento sulla stagione appena spenta. "Quanto abbiamo fatto in questa stagione è scritto e rimane, spetta al Consiglio Federale decidere se sarà premiato o meno". Sembra un richiamo non voluto a Calciopoli: il campo che parla, gli atti ufficiali che dicono altro. In ogni caso, stavolta non ci sarà battaglia: la società, tristemente, ne ha preso atto e non risponderà a quanto accaduto. Ma cancellare lo sforzo e il lavoro delle ragazze no, questo è impossibile. Resteranno le immagini, torneranno gli abbracci.