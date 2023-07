È ormai noto quanto accaduto con Leonardoe la Juventus: una storia d'amore destinata a concludersi. Il capitano bianconero è attualmente fuori rosa e alla ricerca di una nuova sistemazione per la prossima stagione. Non solo Leo però, oltre agli esuberi già noti come Denis Zakaria, Weston McKennie, Arthur, Luca Pellegrini e Marko Pjaca e i giovani Gianluca Frabotta, Filippo Ranocchia Hans Nicolussi Caviglia. In bilico anche DanieleCome riferisce Calciomercato.com nonostante entrambi abbiano ancora un anno di contratto con la Vecchia Signora la loro posizione sembra essere tutt'altro che salda. Il contratto del terzino brasiliano è statoin automatico per il numero di presenze nella passata stagione ma questo potrebbe non essere un fattore determinante in ottica futuro.invece è ritenuto da Allegri una riserva, utile in alcune circostanze. Tuttavia, in caso di offerta allettante il club bianconero non si opporrebbe di certo ad un loro addio.