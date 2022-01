1









A 6 mesi, circa, dall’inizio del campionato e dell’Allegri bis, il tecnico livornese ha raggiunto il primo obiettivo prefissato. La sua Juventus, oggi, nei numeri dimostra di essere una squadra che ha raggiunto una certa solidità difensiva. Da inizio novembre a metà gennaio, la compagine bianconera è la squadra che ha collezionato più clean sheets in campionato: 7. Chiaro che, da questo punto di vista, ci sia ancora qualcosa da registrare – si veda il match contro la Roma, per esempio -, ma i numeri parlano chiaro e restituiscono l’immagine di un gruppo che ha trovato compattezza e solidità.



Questa, è un’ottima notizia. Ci è voluto del tempo, forse anche più del previsto, ma il primo obiettivo di Allegri, dichiarato più volte ai microfoni, è stato raggiunto. Le fondamenta sono state gettate, ma quanto ci vorrà per alzare il palazzo? La solidità difensiva è sicuramente una caratteristica fondamentale, per provare a completare la risalita in classifica e puntare al quarto posto in classifica. Ma non può bastare. Perché la Juventus, al di là dei buoni risultati e dei punti raccolti, ha mostrato ancora diverse difficoltà, soprattutto nel manovrare, nel tenere il possesso, nel costruire trame offensive e mettere gli attaccanti nelle condizioni di far male. Adesso, è il momento di fare quel salto di qualità, per mettersi in scia, impensierire e mettere pressione a chi sta davanti. Le potenzialità ci sono, il tempo un po’ meno.