Tuttosport sottolinea le note positive della trasferta di Empoli per la Juventus: "Intanto la squadra torna a segnare più di due gol: non un'impresa, in verità, dinanzi alla seconda difesa peggiore della Serie A e ad un Empoli che non porta a casa i tre punti da dicembre, è comunque un segnale. E poi vince dopo tre pareggi consecutivi tra campionato e Champions, proseguendo il filotto di 13 partite senza sconfitte. Lo fa, Allegri, senza il bisogno di innestare i giovani svezzati nell'Under 23, anche perché la gara non è chiusa e rischiare non conviene a nessuno". La Juve aveva segnato appena un gol nelle ultime tre partite.