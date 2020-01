fino al 2024 con la Juventus - per cui come vi abbiamo raccontato in esclusiva manca solo l'annuncio - , il mercato resta aperto, anche per quanto riguarda i portieri. E i bianconeri non mollano il classe 1999, da sempre pallino della dirigenza. Secondo Sportitalia, infatti, è pronta un'offerta super: "La Juve ritiene Gigio Donnarumma un’occasione unica per la prossima estate. E ha memorizzato da tempo le grosse difficoltà per il rinnovo (scadenza 2021), situazione che potrebbe cambiare in caso di svolta societaria (ma non è detto). Gigio ha già rifiutato una proposta rinnovo da sette milioni a stagione, la Juve ne metterebbe sul tavolo almeno otto".