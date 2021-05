Qual è la situazione tra la Juventus e Gigio Donnarumma, il cui rinnovo in scadenza col Milan è praticamente congelato?



A rivelarlo è poco fa Calciomercato.com: il portiere campano assistito da Raiola si sta allontanando dal club rossonero ogni minuto che passa. A testimonianza di ciò, il fatto che il Milan stiano piazzando l'affondo decisivo per il suo sostituto: Mike Maignan, fresco di titolo in Ligue 1 col Lille. L'accordo è il seguente: oltre 15 milioni al Lille e 3 di stipendio annuo a Maignan (contratto fino al 2026). Manca solo l'annuncio.



Donnarumma sempre più vicino alla Juve?