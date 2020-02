La firma sul prolungamento di contratto di ​Wojciech Szczesny fino al 2024 ha fatto cessare le voci di mercato che avrebbero visto la Juventus su Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan, infatti, è in scadenza 2021 ed i rossoneri si stanno guardando intorno, per programmare un eventuale futuro senza di lui. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Chelsea, Real Madrid e Psg sono in allerta per affondare il colpo e strappare Donnarumma al Milan: diversa, invece, è la situazione della Juventus, che sembra essersi ormai defilata, come detto, dopo aver riconfermato Szczesny tra i pali.