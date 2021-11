La Juventus alla fine della scorsa stagione è davvero stata vicina a ingaggiare Gigio Donnarumma. Ma poi sappiamo com'è andata a finire: cifre esose, difficoltà a cedere Szczesny... ma la pista che porterebbe in bianconero il portiere della Nazionale è tutt'altro che morta!"Pavel Nedved, che da giocatore era assistito proprio da Mino Raiola, a conoscenti e consiglieri ha più volte ribadito che per Donnarumma non è ancora finita. Un messaggio chiaro, che difficilmente si tramuterà in trattativa nell'immediato, ma che, se la situazione al Paris Saint-Germain (dualismo con Navas, ndr) non dovesse rasserenarsi e i conti della Juve tornassero più sereni, manterrebbe i bianconeri in prima posizione per regalare a Gigio una via d'uscita dalla prigione dorata parigina."