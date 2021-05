3









Di tante incertezze in casa Juve, una certezza c'è: la trattativa per provare a ingaggiare Gigio Donnaruma a parametro zero. Ma quali sono i termini esatti attualmente sul piatto?



LA RICOSTRUZIONE DI CALCIOMERCATO.COM - In settimana c'è stata una visita del super-procuratore Mino Raiola a Torino, e una di Agnelli e Paratici a Milano. Il Milan sta cercando disperatamente di far rinnovare il contratto a Donnarumma offrendogli 8 milioni di stipendio a stagione, ma lui e Raiola ne chiedono 10. Una richiesta che la Juventus sembra disposta ad accogliere. Ma solo a una condizione: vendere l'attuale portiere Wojciech Szczesny. Il club bianconero vorrà e riuscirà a dar seguito a questo percorso intrapreso? Nessuna società straniera proverà a inserirsi? Saranno mesi roventi a tutti i livelli nel mondo juventino, e non solo per il mercato giocatori...