Nonostante il rinnovo di Szczesny, la Juventus è sempre al futuro di Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan ha il contratto in scadenza nel 2021 e ancora non si sono fatti passi concreti per rinnovarlo, ma secondo Sport Mediaset la sua intenzione sarebbe quella di rimanere in rossonero e l'avrebbe confidato anche ai compagni. Non è escluso, però, che i bianconeri possano provare comunque a fare un tentativo se non dovesse il prolungamento, soprattutto in caso di una super offerta per Szczesny che in quel caso verrebbe valutata.