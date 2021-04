Sfruttare l'interesse della Juventus per creare il tormentone Donnarumma. E' questo il piano di Mino Raiola secondo quanto riporta Il Giornale. Il quotidiano è convinto che l'agente del portiere classe '99, piuttosto che precipitarsi a firmare il rinnovo col Milan, sia andato a fare visita alla Juventus per provare ad aprire una trattativa che non esisterà mai per via dei costi troppo alti dell'operazione. "L'agente sfrutta la Juve - si legge - senza soldi come tutte le altre squadre". La Juve intanto continua a seguire alla finestra la trattativa per il rinnovo, convinta, comunque, di non vendere Szczesny a meno di clamorose offerte.