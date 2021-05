Se il Milan ha fatto la propria mossa, ora Donnarumma vuole fare la sua. E cioè: trovare una squadra, firmare, chiudere definitivamente questa storia di mancate promesse. Ripartire, semplicemente. Da un club che gli dia la possibilità di ricominciare e di farlo da numero uno indiscusso qual è. Ecco perché l'opzione Barça sembra non decollare, ecco perché si può chiudere con la Juve. Quando? Il prima possibile, perché Gigio ha fretta di firmare e vorrebbe farlo prima degli Europei. IN PUGNO - Donnarumma, la Juve, ce l'ha in pugno. I bianconeri sono in pole: trattano da tempo con Raiola e accordo sull'ingaggio ancora da trovare ma che non appare uno scoglio insormontabile. Lo è certamente la cessione di Szczesny: guadagna 6.5 milioni di euro a stagione e finché non trova un'altra squadra, resta un peso non di poco conto per la Juventus. Che per chiudere con Donnarumma, ha bisogno di 'liberare' il polacco. Riuscirà a incastrare i tempi? La fiducia c'è tutta.