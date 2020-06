Il Milan torna in campo dopo il poker di Lecce, a San Siro contro la Roma. Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato la sfida in conferenza stampa toccando il tema mercato e quel Donnarumma che alla Juve piace sempre: "Un consiglio da dargli per il futuro? E' molto sereno, determinato e molto attaccato al Milan. Penso prenderà la decisione migliore per se stesso, non lo vedo lontano dal Milan. Non ho parlato con lui di futuro, siamo concentrati sul campionato".