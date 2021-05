E Donnarumma? Prova a fare un punto l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea come il portiere bianconero abbia ancora forti possibilità di vestire la maglia della Juventus. Resta però da sciogliere il nodo legato alla cessione di Szczesny: è fondamentale per i conti e gli equilibri, l'estremo difensore polacco dovrà di fatto fargli posto. C'è ancora tempo per vedere, decidere e valutare. Con una certezza alla base: Gigio non aspetterà in eterno, anzi. Raiola si è già mosso in varie direzioni, non ultima quella che lo porterebbe ben lontano dal campionato italiano. Tra Inghilterra e Spagna, quante occasioni per Gigio...