Il ritorno di un volto "familiare". Ossia, di un nome più volte entrato nei discorsi di mercato bianconeri: Gianluigiè tornato nell'orbita dellanelle ultime settimane. Il giovane portiere classe '99, figura chiave della Nazionale e del Paris Saint-Germain, è nuovamente oggetto di interesse da parte di chi gestisce il mercato a Torino, in questo caso Giuntoli e Manna.Dopo il mancato affare al momento del suo passaggio al PSG, la Vecchia Signora spera ora di riportarlo in Italia, potenzialmente come futuro sostituto del portiere attuale, Wojciech Szczesny, legato alla squadra per altri due anni. La novità sta nella posizione del PSG, che potrebbe valutare la cessione di Donnarumma a fronte di un'offerta convincente, due anni dopo averlo acquisito a parametro zero. Nonostante i tre anni di contratto rimanenti, Donnarumma è quotato 45 milioni di euro su 'Transfermarkt'.