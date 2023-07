Nelle ultime ore, in casa Juve è tornato a circolare di nuovo il nome di Gigio Donnarumma. La posizione ancora incerta di Szczesny, infatti, potrebbe far nascere una nuova trattativa per l'ex portiere del Milan. Ipotesi che, prende quota anche nelle agenzie di scomesse, perchè anche i bookmakers hanno aperto le quote a questo possibile trasferimento. Per Better e Sisal, infatti, l'arrivo del portiere del Psg all'ombra della Mole è quotato a 5 volte la posta.