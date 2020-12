Sarebbe stato un delitto per la Juventus ieri non riuscire a vincere sul campo del Genoa, data la mole di gioco prodotta contro una squadra che ha pensato soprattutto a difendere. A sottolineare questo aspetto ci pensa oggi La Gazzetta dello Sport, che fa la seguente considerazione statistica: "Il possesso palla finale è stato al limite dell’imbarazzo, se lo osserviamo dal punto di vista del Genoa: 70-30, a favore dei bianconeri. La Juve si è installata nella metà campo del Grifone e non è quasi mai uscita."