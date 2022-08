Non è finita finchè non è finita. In attesa di compiere l'affondo decisivo per Filip, per cui nelle prossime ore è in programma un incontro a Milano con il suo entourage, lanon ha ancora abbandonato del tutto l'idea di riportare a Torino Alvaro, che nel frattempo si è scatenato nelcontro ilandando in gol dopo appena 13 minuti, sfiorando più volte il bis e meritandosi la palma del migliore in campo. Il futuro dell'attaccante spagnolo tornerà ad essere oggetto di discussione nella giornata di domenica, quando i bianconeri affronteranno inproprio il "suo"Come scrive La Gazzetta dello Sport, a Tel Aviv i dirigenti della Juve incontreranno i vertici dei Colchoneros per confrontarsi di nuovo sulla possibilità di acquistare o prendere in prestito il giocatore, per cui gli spagnoli continuano a chiedere almeno 25 milioni di euro. Difficile, secondo la rosea, che ora possano aprire a particolari sconti, ma la Vecchia Signora non vuole rinunciare a un ultimo tentativo. In assenza di sostanziali progressi si passerebbe una volta per tutte alle alternative, da Luisa Timo(ancora in lista nonostante il forte pressing del Lipsia) fino a Memphis