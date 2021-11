Come annunciato già ieri, dopo la partita amichevole alla Continassa contro La Pianese finita 11 a 0, in questa domenica autunnale laha potuto godere di un. I giocatori rimasti a disposizione di Massimilianodurante la sosta Nazionali saranno liberi anche domani, come da indicazioni del tecnico, per poi tornare al lavoro martedì, quando è previsto anche il rientro dei primi giocatori bianconeri in giro per il mondo. Nel pomeriggio, dunque, riprenderanno gli allenamenti in preparazione del big match di sabato sera contro laallo Stadio Olimpico.