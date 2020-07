Dolce domenica di riposo per Cristiano Ronaldo. Questa mattina la squadra si è allenata in vista della sfida di martedì contro il Milan, poi pomeriggio di relax, che l’asso portoghese ha trascorso in piscina in compagnia delle sue bambine. Riposo meritato e dal sapore di vittoria, dopo aver schiacciato il Torino e il gol ritrovato su punizione, la prima da quando è sbarcato a Torino. “Happy Sunday”, ma nel mirino c’è già il Milan.